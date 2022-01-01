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السبت 1 كانون الثاني 2022 ساعة 10:51

جموع عراقية وسط بغداد لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
ونصب العراقيون سرادق ومواكب لتقديم الخدمات من الطعام والشراب للمشاركين بهذه التظاهرة الكبيرة ضمن فعاليات ايام الشهادة والسيادة .
رقم : 971477
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