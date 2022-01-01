جموع عراقية وسط بغداد لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر

خاص (إسلام تايمز) - توافد الآلاف من العراقيين منذ الصباح الباكر على منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد للمشاركة بالتظاهرة المليونية التي دعت لها الأحزاب والقوى المقاومة لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر في العراق الحاج القائد الشهيد قاسم سليماني والحاج الشهيد القائد أبو مهدي المهندس.