بغداد تغص بالحشود المنددة بالتواجد الأمريكي واغتيال قادة النصر

خاص (إسلام تامز) - غصّت أرضُ العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم السبت، بحشود كبيرة من المتظاهرين الرافضين للوجود الأمريكي في العراق وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية لاغتيال قادة النصر الشهيد الحاج القائد قاسم سليماني والشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس.