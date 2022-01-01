مكونات المسيح والكورد يستذكرون قادة النصرة ببغداد

وذكر مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "أبناء طاوسي ملك سكان العراق الاصليين يستذكرون المواقف البطولية للحشد الشعبي امام عصابات داعش الارهابية ويحضرون وسط بغداد في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر".
كما شارك وفق مراسلنا أبناء قبيلة السوراجي الكوردية بالذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر في الجادرية التي سوف تقام اليوم الساعه الواحدة ظهراً، مضيفاً إنه "على الرغم من ان موعد احياء الذكرى هو الساعة الواحدة لكن الشوارع باتجاه الجادرية تشهد حضور جماهيري مبكر".
وأفاد المراسل إن "المكون المسيحي الكلداني من اهالي مناطق القوش و برطله يشاركون في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد".