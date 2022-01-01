مكونات المسيح والكورد يستذكرون قادة النصرة ببغداد

خاص (إسلام تايمز) - شارك أبناء المكونات العراقية المختلفة من بينها المسيح والأكراد في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر التي تقام بمنطقة الجادية وسط العاصمة العراقية بغداد.