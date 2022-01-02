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الأحد 2 كانون الثاني 2022 ساعة 19:48

الشهيد القائد قاسم سلمياني بعيون أهالي غزة

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وقال مدير المكتب الاعلامي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم، انه "وفاء للحاج قاسم سليماني في الذكرى الثانية لاستشهاده، تحيي غزة الذكرى بمزيد من المقاومة والتاكيد على الثوابت والاستمرار الى طريق القدس الذي كان جزءاً أصيلاً منه القائد الحاج قاسم الذي ارتقى على طريق القدس".

وأضاف البريم، أنه في هذه الذكرى نحن الاوفياء لدماء الحاج ونؤكد اننا سنحفظ هذه الذكرى والخطى التي قدم فيها خطوات متنازعة واضافة نوعية للعمل المقاوم.

وأكد مواصلة السير على درب الشهيد سليماني واضاف أن فلسطين لن تنسى دماء الشهيد ومناقبه وجهاده ومقاومته ودعمه للشعب الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، يوسف الحساينة، إن "رفع صور شهيد القدس الحاج قاسم سليماني في محاور رئيسية في غزة هي رسالة وفاء من المقاومة وشعبنا الفلسطيني لمن قدم روحه من أجل القدس وفلسطين".

وأضاف الحساينة "لذلك نحن خير أوفياء لهذه الدماء الطاهرة التي سارت إلى طريق القدس ودعمت المقاومة".

وأكد القيادي في حركة الجهاد في الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفيقه الحاج أبو مهدي المهندس، أن المقاومة في فلسطين والمنطقة تشهد تطورًا نوعيًا في مسار تراكم المقاومة.

وتابع "كل هذا بفضل الله ودعم وجهود شهيد القدس الحاج قاسم سليماني والجمهورية الاسلامية والابطال المجاهدين في سرايا القدس والقسام وباقي الاذرع العسكرية".

وأوضح "أن قدر المنطقة أن تنتصر وهؤلاء الذين ارتكبوا جريمة الاغتيال سوف يخرجوا من المنطقة مهزومين ومدحورين".

وأردف "لا شك أن بصمات الحاج سليماني موجودة في ظل تعافي المقاومة بعد سيف القدس واستعادة قدراتها وتعاظم امكانيتها واستعدادها لمواجهة جديدة مع العدو، كل ذلك بفضل الله أولا وبفضل الجهود الحثيثة التي بذلها قاسم سليماني وإخوانه في قيادة فيلق القدس وحزب الله والمقاومة الفلسطينية".

وشدد أن المقاومة على أتم الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي عدوان أو حماقة صهيونية جديدة.
رقم : 971681
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