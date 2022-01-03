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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 13:07

بالصور.. الحشود المعزية تواصل توافدها الى روضة الشهيد أبو مهدي المهندس

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وافاد مصدر ان الشعب العراقي يواصل توافده الى روضة الشهيد ابو مهدي المهندس في النجف الاشرف، وان الالاف قدموا الى روضة ابو مهدي المهندس من مختلف المحافظات العراقية لاحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد القائد ابو مهدي المهندس والشهيد اللواء قاسم سليماني.

وتوافد عدد كبير من الزوار بالاضافة الى مشاركة عدد من الشعراء الذين يمجدون دم الشهيدين، حيث يؤكد الحاضرون سيرهم في الخط الذي رسمه قادة الانتصار في موضوع التصدي الى الاستكبار العالمي.

كما اشاد الحاضرين بالدور البطولي للشهداء في تحرير الاراضي العراقية من عصابات "داعش" الوهابية الارهابية.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه عدة محافظات عطلة رسمية في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر ليتمكن الجماهير من حضور مراسم احياء ذكراهم.
رقم : 971804
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