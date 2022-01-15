مصرع كبار قيادات مرتزقة الامارات في شبوة (صور وأسماء)





وبحسب وكالة الصحافة اليمنية أفادت الأنباء أن قائد ما يسمى “اللواء السادس” ناصر قاسم الكعلولي، لقي مصرعه مع عدد من قيادات مسلحي تحالف العدوان وجرح آخرين بعملية عسكرية نوعية في شبوة.وأكدت المصادر أن التحالف نقل عددا من الجرحى بينهم قيادات وصفت حالتهم بالحرجة إلى الخارج، واكتظاظ مستشفيات عتق وعدن بالمئات من الجرحى، مبينا أن ثلاجات الموتى في مستشفيات شبوة متكدسة بالجثث.وأوضحت أن مدير الصحة في شبوة طالب المحافظ العولقي، ووزير الصحة برفد مستشفى عتق بثلاجة كبيرة لاستيعاب الجثث القادمة من جبهات المواجهة.وذكرت مصادر متطابقة أن قائد ما يسمى “اللواء الخامس عمالقة” عبد الفتاح السعدي، قتل بنيران الجيش واللجان الشعبية في عملية عسكرية ثانية بجبهة شبوة، لافتة إلى أن عدد من مرافقيه بينهم قيادات قتلوا في العملية ذاتها، دون معرفة الاحصائية الأخيرة.ويوم امس الجمعة أصيب قائد “اللواء الأول عمالقة” رائد الحبهي اصابة قاتلة، وقُتل بعض قادة كتائب اللواء في بيحان على رأسهم القيادي في تنظيم القاعدة ممدوح الأهدل المشارك في مواجهات جبهة الصومعة والزاهر.يأتي ذلك بعد إعلان متحدث القوات المسلحة يحيى سريع يوم الأربعاء الماضي عن مقتل 515 من مسلحي التحالف واصابة 850 آخرين في جبهة شبوة.