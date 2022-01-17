بالصور.. أهالي تل رفعت يجددون رفضهم للتواجد التركي







وأفادت وكالة سانا أن أهالي منطقة تل رفعت نفذوا اليوم وقفة احتجاجية جددوا خلالها رفضهم لتواجد القوات التركية والجماعات المسلحة التي يدعمها وجرائمهم بحق المواطنين السوريين.