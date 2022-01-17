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الاثنين 17 كانون الثاني 2022 ساعة 16:42
بالصور.. أهالي تل رفعت يجددون رفضهم للتواجد التركي
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أحدث العناوين
كتاب يروي قصص من سجن جو لحظة استشهاد الحاج قاسم سليماني
هآرتس: الاحتلال استخدم أطفالا لتطوير منتجات عسكرية
ايران تعلن استعدادها لاعادة افتتاح سفارتها لدى السعودية
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