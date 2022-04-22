بالصور.. الآلاف يشاركون في مسيرة شمال قطاع غزة نصرة للقدس والأقصى









وشهدت المسيرات، تواجد عدد من قيادات "حماس"، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات الحركة الخضراء وصور للمسجد الأقصى، وسط هتافات مناصرة للقدس وأهل الضفة.وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي في كلمة له، إن رسالة الجماهير التي خرجت شمال غزة لأهلنا في بيت المقدس والمسجد الأقصى أننا في غزة إلى جانبكم ندافع عنكم ونحمي قراركم.وتوجه الهندي برسالة لأهل القدس قائلا: "إلى أهلنا في القدس والمسجد الأقصى دمنا دمكم وسنمضي نحو النصر والتحرير".وأكد أن الوحدة الفلسطينية في القدس والضفة والداخل تقول للعدو إن الجغرافيا الفلسطينية موحدة وشعبنا سيقاتله بكل ما أوتي من قوة حتى يرحل عن أرضنا.وأضاف "نقول للعدو إننا أعددنا العدة وراكمنا القوة ونتجهز ليوم اللقاء القريب وسندخل المسجد الأقصى فاتحين محررين".وشدد على أن المسجد الأقصى خط أحمر دونه الدماء ونحن على استعداد لنحميه بأغلى ما نملك، لافتا إلى أنه بثبات وصبرك أهل القدس أفشلوا مؤامرة المحتلين بالمسجد الأقصى وفي تنظيم مسيرة الأعلام بالقدس.ودعا أهلنا في الضفة والقدس والمثلث والجليل والنقب إلى النفير والجهاد بأموالهم وأنفسهم فالمسجد الأقصى يحتاجهم.وختم "رسالتنا لوالد الشهيد رعد خازم وأهالي الشهداء إننا معك والمقاومة لن تترككم وستحميكم".