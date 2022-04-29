صورة.. العميد قاآني خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس

والتقطت الصورة خلال مشاركة العميد قاآني في مسيرات يوم القدس في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران.ومنذ الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي بمشاركة شعبية واسعة في العاصمنة طهران و في جميع أنحاء إيران.