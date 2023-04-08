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السبت 8 نيسان 2023 ساعة 14:43

الشيخ حبلي: الأقصى سيشكل عنوان انتصار فلسطين وقضيتها

اعداد: زينب يوسف
الشيخ حبلي: الأقصى سيشكل عنوان انتصار فلسطين وقضيتها
"ما شهدناه في الاقصى من انتهاك للمقدسات وتدنيس لباحات أولى القبلتين وثالث الحرمين، هو إعتداء صارخ على دين الاسلام واهانة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ولعل ما يضاعف من حجم هذا الانتهاك الصهيوني للمسجد الاقصى انه يأتي في رحاب شهر رمضان المبارك، حيث تم الاعتداء على المعتكفين داخل المسجد الاقصى، فهل يجوز ان يحصل هذا الامر على مرأى ومسمع العالم بأسره ولا يحرك أحد ساكناً؟

وأكد الشيخ حبلي ان "صواريخ المقاومة من جنوب لبنان ومن غزة والعمليات البطولية في الداخل الفلسطيني، هي الرد الانجع على غطرسة العدو ومجازره التي يرتكبها بكل دم بارد دون أي رادع او وازع".

وختم الشيخ حبلي مؤكداً ان "فجر حرية فلسطين آتٍ لا محالة مهما تعاظم جبروت الاحتلال وغيه، لأن الحق منتصر لا محالة وفلسطين قضية حق، والمسجد الاقصى سيشكل عنوان انتصار فلسطين وقضيتها لأنها ترسخت بدماء المقاومين والابطال من ابناء فلسطين وشعبها الصابر والصامد والمقاوم، رغم كل ما يتعرض له من مؤامرات، لكن ستبقى فلسطين قضية حية بفعل التضحيات والدماء التي تسيل على درب تحرير فلسطين من مغتصبيها فهم زائلون مهما طال أمد جبروتهم ولا بد ان تعود فلسطين لأهلها وشعبها".
رقم : 1051251
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