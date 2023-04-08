بركة لإسلام تايمز: إستمرار العدوان على المسجد الأقصى سيؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة

وأكد بركة في تصريح لإسلام تايمز
، أن "استمرار العدوان على المسجد الأقصى سيؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة مع الأمة جمعاء، وليس فقط مع شعبنا الفلسطيني".
ولفت بركة الى "أن المقاومة اتخذت قرارا واضحا لا رجعة عنه بعدم السماح لسلطات الاحتلال بتمكين الجماعات اليهودية المتطرفة وقطعان المستوطنين لتنفيذ مخطط تقسيم الاقصى وتغيير معالمه وإفساح المجال أمامها لوضع يدها عليه، تمهيدا لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم مكانه".
وأشار بركة أنه "بعد مضي ستة عشر يوماً من شهر رمضان المبارك، أدركت حكومة الاحتلال أن "الشعب الفلسطيني في وحدة صف للمواجهة دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك، وأن الأمة العربية والإسلامية بدأت تنهض وتستنكر وتدين هذا العدوان على المسجد الأقصى".
وتابع: "نحن في حماس نحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وتوسع دائرة المواجهة في فلسطين والمنطقة، وتوقع بركة أن "تتجه الأوضاع في فلسطين إلى "توسيع دائرة المواجهة إلى انتفاضة عارمة، في ظل مواصلة حكومة الإرهاب في تل أبيب عدوانها على المسجد الأقصى المبارك".
وختم بركة مؤكدا أن "كل الشعب الفلسطيني في "حالة حرب مع الكيان الصهيوني في غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية وفي أراضي الـ48 وفي مخيمات اللجوء والشتات".