بركة لإسلام تايمز: إستمرار العدوان على المسجد الأقصى سيؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة

خاص (اسلام تايمز) - أشار عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، علي بركة أن ما تشهده فلسطين المحتلة وحدودها المجاورة من عمليات مقاومة متلاحقة ضد الاحتلال الصهيوني، تأكيد على جدية المقاومة في تحذيرها لحكومة الاحتلال من مغبة العبث بالمقدسات الإسلامية، وخصوصا مواصلة العدوان على المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، في سابقة خطيرة تمس بقدسيته، ورمزيته الدينية والوطنية".