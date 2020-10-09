هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة

خاص (اسلام تايمز) - اعتبر الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية عمر معربوني ان الإعلان عن اطار للإتفاق في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية يأتي في ظروف سياسية محلية وإقليمية معقدة ، يتم العمل فيه على الإستثمار في البعدين السياسي والإعلامي من قبل خصوم الرئيس بري والمقاومة ، على الرغم من موافقة كل القوى السياسية اللبنانية على بدء مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة.