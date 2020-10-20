اسلام تایمز(بغداد)- وصف المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي، النائب نعيم العبودي، الثلاثاء، إتفاقية سنجار التي وقعتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع اقليم كردستان شمال العراق، بأنها "إتفاقية فاشلة".