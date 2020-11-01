ردنا على إغتيال حسن زيد سيكون في عمق المحتل السعودي

اسلام تايمز- (اليمن): بينما كانت العاصمة اليمنية تستعدّ لفعالية ضخمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي، نفذت جماعة مسلحة مرتبطة بالنظام السعودي وقوى العدوان هجوماً استهداف تنفيذ جريمة طالت اغتيال وزير الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية، حسن زيد.