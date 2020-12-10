خاص(اسلام تايمز)- أكد الكاتب والمفكر التونسي، الدكتور مازن الشريف، إن نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة، مشيراً إلى وجود خطر يحدق بهذه الدول بسبب نفوذ العدو الصهيوني.