خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة

خاص (اسلام تايمز) - نفى الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني خبر انزال بعض العناصر من الكومندوس في منطقة الجية الساحلية واعتبر انه عار عن الصحة فقيادة الجيش برأيه لم تذكر هذا الموضوع عبر مديرية التوجيه.