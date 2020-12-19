طالما وأن العدوان مستمر علينا فنحن سنواصل استهداف منشئاتكم الحيوية.

وقال هشام شرف في حوار مفصل مع موقع "اسلام تايمز" عن عرض التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل وقف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن منذ سنوات، "لم يطرح هذا بالمفتوح نهائيا ولن يجرأوا أن يفاوضونا على مبادئنا التي نؤمن بها أبداً".وفيما يتعلق بالداخل اليمني، شدد الوزير شرف على أن المصالحة الوطنية من ضمن أولويات القيادة وحكومة الإنقاذ في صنعاء، مشيراً إلى أن "اتفاق اليمنيين من كل الانتماءات والأطراف سيسهل على اليمنيين الجلوس بشكل واحد مع المعتدين للمطالبة بالحرية والاستقلال ونيل السيادة".وبشأن عود السفير الإيراني إلى صنعاء، قال وزير الخارجية اليمني، "لقاءاتنا مع السفير الإيراني مثمرة وطيبة وكنت أنا أول من استقبله هو شخصية عاقلة ومتزنة وحكيمة وقادرة على استيعاب واقع وظروف اليمن".فيما شدد على أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده أواخر نوفمبر الماضي، بأنها "لم تكن وليدة اللحظة لكن الكيان الصهيوني لا يريد أبدا أن يكون لإيران أي قدرة على الردع المقابل، وأنا أرى أن امتلاك ايران للسلاح النووي مهم جداً طالما وإسرائيل تمتلك هذا السلاح".المصالحة الوطنية من ضمن أولويات القيادة وحكومة الانقاذ في صنعاء وقد تم تشكيل فريق باسم المصالحة الوطنية برئاسة الاخ يوسف الفيشي ويضم مجموعة من الشخصيات الوطنية المختلفة. هدف هذا الفريق جمع شتات كل الأطراف للمصالحة الوطنية للخروج في بوتقة واحدة تخدم اليمن أولاً، لأن اتفاق اليمنيين من كل الانتماءات والاطراف سيسهل على اليمنيين الجلوس بشكل واحد مع المعتدين للمطالبة بالحرية والاستقلال ونيل السيادةالخلاف بين المرتزقة، والأسرى جزء، من أجزاء حل الأزمة في اليمن لأن موضوع الأسرى موضوع وطني لأنهم اخواننا. فالصفقة الأخيرة جاءت بوساطات الامم المتحدة والصليب الأحمر وهذه خطوة موفقة ونشجعها وهناك إعداد لصفقة تبادل جديدة وكبيرة ربما تتم في الشهر القادم ان شاء الله.طبعاً هذا الملف يستخدم لتجويع الشعب لإثارة الشارع ضد السلطة السياسية في صنعاء، لأنه بنفس قضية قطع الرواتب، لأنه من أساليب الحرب الاقتصادية ولكننا جاهزون لكل شي.من الدول التي وقفت وضغطت روسيا وألمانيا؛ لعدم الضغط بالحرب الاقتصادية.هذه الجهات التي ذكرتيها تأتمر بأوامر جهات خارجية...وطالما والدعم يصلها سيستمر الصراع بينها مثل ميليشا الاصلاح والانتقالي واتباع هادي وغيرها.وحقيقة الصراع هو على موارد الارتزاق وليس على موارد النفط، لأن موارد النفط تحتاج دولة مؤسسات لادارتها ..وهذه الميليشيات قد تسرق يسرقوا منها قليلا لكنفي الاساس هم تابعين لأطراف خارجية السعودية والامارات، وعند وقف الدعم السعودي الاماراتي ستتساقط هذه الميليشيات كأوراق الخريف.سقطرى هي كنز بيئي اقتصادي جغرافي موقعها فريد على المحيط يمكن أن تكون مركز رصد اتصالات، والإمارات تحاول بناء قاعدة عسكرية فيها تقرباً من أمريكا وإسرائيل، ولكن أقولها وبصراحة سقطرى يمنية وستظل يمنية مهما اشتغلت فيها الامارات ولو جنست ابناءها..ستعود لليمن رغما عن أنوف المحتلين الذين لا يستحقون حتى كلمة محتلين لأنهم أصغر من أن يكونوا محتلين لأصل الحضارة مهد العروبة.موقف حكومة الانقاذ من قضية فلسطين، ولدنا وترعرعنا ونشأنا بأن فلسطين عربية وأن هناك حق للفلسطينين سيعود يوماً، وستبقى فلسطين للفلسطينيين، ولم يطرح علينا وقف العدوان مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني، نهائياً ولن يجرأوا أن يفاوضونا على مبادئنا التي نؤمن بها أبداً، بل أنه حتى السفير الإسرائيلي في مصر يخاف جداً وجبان ولا يخرج إلا مساءاً، وبحراسة مشددة لأنه يعرف أن دولته ليست نظيفة، وليس له لقاءات رسمية ظاهرة مع بقية السفراء وهذا يدل على رفض الشعب المصري لإسرائيل جملة وتفصيلا وأن هؤلاء المطبيعن الجدد فقط يحاولون حماية أنفسهم مع امريكا لأنهم يدركون جيدا بأنهم زائلون.لقاءاتنا مع السفير الايراني مثمرة وطيبة وكنت أنا أول من استقبله هو شخصية عاقلة ومتزنة وحكيمة وقادرة على استيعاب واقع وظروف اليمن، وفي اللقاءات القادمة سيتم مناقشة ماذا يمكن أن تساعدنا الجمهورية الاسلامية في الجانب التعليمي وغيره...رغم أن إيران محاصرة اقتصادياً، وبالنسبة لاغتيال العالم الايراني محسن فخري زاده فقد عبرنا عن إداتنا لهذه الجريمة ونؤكد بأنها لم تكن وليدة اللحظة لكن الكيان الصهيوني لا يريد أبدا أن يكون لإيران أي قدرة على الردع المقابل، وأنا أرى أن امتلاك إيران للسلاح النووي مهم جداً طالما وإسرائيل تمتلك هذا السلاح.ولا تأمنوا الصهاينة أبداً في بقية علماءكم فمنذ عشر سنوات وأنا أقول هذا الكلام وكنت أقوله لصديقي السفير الإيراني السابق.. واصلوا طريق القنبلة النووية؛ لأن سلاح الردع يمكنكم من الحفاظ على مقدراتكم وستواصل إسرائيل استهداف علمائكم وعليكم بالتشديد الأمني على علمائكم أولاً، وثانياً أن تعتدوا على علمائهم.الحصار وحده من يمنع سوريا وغيرها من الدول من ارسال سفراء لها أو ممثلين لها أو قائمين بأعمال أو قناصل لإرسال رسالة أن صنعاء أمان وأن اليمن يخطو نحو السلام.أمريكا دولة مؤسسات والقرار الأمريكي يدرس في مطابخ خاصة ويقدم جاهزا لمن سيحكم وقد يأتي رئيس مجنون مندفع مثل ترامب ليكشف الوجه القبيح لأمريكان وقد يأتي من ينفذ كل سياسة امريكا وهو هادئ يبتسم، وفرؤساء امريكا لا يخدموا أحد سوى أمريكا.وعندما يأتي بايدن ستجبره كبريان شركات السلاح على بيع السلاح..لأنهم لاتوجد لديهم عواطف بل تتحكم فيهم المصالح، فالشعب الأمريكي شعب مسالم وهادئ ويعيش حول نفسه فقط ولكن هناك لوبيهات تريد جني الأرباح الطائلة عن طريق بيع الأسلحة.طالما وأن العدوان مستمر علينا فنحن سنواصل استهداف منشئاتكم الحيوية.