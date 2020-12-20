القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا

خاص(اسلام تايمز) - أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، السبت، إن القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب والحكومة العراقية تعد قضية مركزية تتصل بضمير المجتمع العراقي.