دماء الحاج سليماني تدفع الشباب للإنخراط في محور المقاومة

خاص (اسلام تايمز) - أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب الشيخ حسن عز الدين، أن دماء قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد الحاج قاسم سليماني، تدفع الشباب للإنخراط في محور المقاومة لمواجهة السياسات الظالمة لأمريكا والعدو الصهيوني والذين يتحالفون معه بالمنطقة.