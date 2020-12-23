الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية

خاص(اسلام تايمز) - أشار القيادي في تيار العمل الإسلامي البحريني ـ أحد القوى السياسية المعارضة ـ الدكتور راشد الراشد، الخصائص التي كان يتميز بها قائد فيلق القدس الشهيد الجنرال قاسم سليماني، مبيناً إن "الأخير كان يتميز بالتواضع ولهم يكن يهتم بالرتبة العسكرية وإغراءات الموقع".