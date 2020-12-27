الصفحة الرئيسية
0
الأحد 27 كانون الأول 2020 ساعة 09:15

باحثة مسيحية لـ"إسلام تايمز": الحاج سليماني بطل قومي وامتاز بالتواضع

باحثة مسيحية لـ"إسلام تايمز": الحاج سليماني بطل قومي وامتاز بالتواضع
وقالت الدكتورة أنطون سعادة إبنة الزعيم أنطون مؤسس الحزب السوري القومي الإجتماعي، في حديث لموقع "إسلام تايمز"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قادة النصر الشهيدين سليماني أو الحاج أبو مهدي المهندس في العراق، "أنا أؤمن بالدولة القومية وأحببت جداً الحاج قاسم سليماني لأنه مناضل وضحى بحياته في سبيل قضية مقدسة بسبب ما حصل في فلسطين من ظلم عبر تشريد الناس ووضع الاستعمار الناس الغرباء بمكان السكان الأصليين وهذا الشيء لا ينطبق فقط على فلسطين وإنما أرادوا أن يمدوه على المنطقة كلها، وأنا من الداعين إلى إلغاء كل اتفاقية سايكس بيكو التي أردت أن تقسم هذه المنطقة للسيطرة عليها".
وأوضحت أنطون سعادة "ولقد وعى الحاج قاسم سليماني أكثر من غيره على هذه النقطة (اتفاقية سايكس بيكو)، وحارب بكل قوته وناضل لتوحيد الناس في محاربتهم لإسرائيل التي تريد السيطرة على المنطقة بكاملها وليس على فلسطين فقط لأنها مدعومة من الولايات المتحدة وأيضاً أحببت جداً في الحاج قاسم سليماني تواضعه، لأننا في بيئة لا يتواضع فيها الناس إجمالاً وكان في قمة التواضع بالرغم من كل انجازاته وهذا حببه إلى نفسي كثيراً".
وأشارت الباحثة اللبانية إن "المقاومة هي المواجهة مع الظلم ضد الاستعمار؛ لأنه الاستعمار يعني أن يأتي الشخص الى بيتك ويأخذه ثم يتركك خارج البيت وكذلك ينطبق على الأرض، فكل إنسان يحاولوا أن يطردوه من أرضه يجب أن يناضل في سبيل أرضه ولقد وعى الحاج سليماني أن المشروع الاسرائيلي سيصل الى حدود إيران؛ لأن إسرائيل الكبرى حدودها العراق والفرات وأنا أناضل من جهة في سبيل توحيد هذه المنطقة".
وشددت على أن "القائد الراحل الحاج سليماني كان يناضل لحرير هذه المنطقة من النفوذ الإسرائيلي والأمريكي الذين يريد هيمنة إسرائيل على المنطقة فهو يعتبرها المساند لمخططاته التي تهدف إلى تدمير المنطقة، والمقاومة يجب أن تكون شاملة والحاج سليماني أرادها كذلك وكل مواطن حي يعتبر أن تكون المقاومة شاملة يدعمها؛ لأن الجميع مهدد"، مؤكدة أن "الانتصار سيأتي وهذا ما عمل عليها الحاج قاسم سليماني".
وفي حديثها عن الخصائص التي امتاز بها الجنرال سليماني، قالت "ميزة الحاج قاسم سليماني إنه بطل أممي لأنه أهتم بشعوب غير شعبه ووقف ضد الظلم الحاصل وناضل وكافح لنصرة هذه الشعوب، وفي الحقيقة حين أفكر بالحاج سليماني أفكر بالثوار مثل (الثائر الأممي إرنستو تشي جيفارا)، حيث خرجوا من أماكنهم ومراكزهم وانتقلوا إلى العالم يطلبون العدل ويحاربون الظلم".
وعن قضية الرد على عملية الاغتيال الأمريكية، أوضحت "يجب أن يكون هناك عقاب؛ لأن الحاج قاسم قُتل ظلماً وغيلة، وهو كان في مهمة وزيارة رسمية، وجرى قتله بطريقة شنيعة وليس فيها نبل أو احترام لسيادة الدول ويجب أن ينال منفذوا هذه الجريمة القصاص العادل".
وختمت قائلة "وفي النهاية أرجو أن يكون الحاج قاسم سليماني مثال يقتدي به الشباب ويحاولوا أن يكونوا مثله، لأن من الأشخاص النادرين وسجله ساطلع لا غبار عليه في أي مهمة قام بها، وأقول لعائلة سليماني وأولاده، لقد ترك لكم هذا المجاهد المناضل كنزاً ثميناً وهو التضيحة في سبيل الوطن والعدالة والحق، أرجو أن تحافظوا على هذا الكنز الثمين لأنه سوف يحفز حياتكم، ومشعلاً تستنيرون به وهو شيء عظيم".


 
رقم : 906450
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيرانيون يدشنون هاشتاغ "أبو مهدي منا أهل إيران"
إيرانيون يدشنون هاشتاغ "أبو مهدي منا أهل إيران"
باحثة مسيحية لـ"إسلام تايمز": الحاج سليماني بطل قومي وامتاز بالتواضع
باحثة مسيحية لـ"إسلام تايمز": الحاج سليماني بطل قومي وامتاز بالتواضع
27 كانون الأول 2020
روحاني: نعمل علی جعل العقوبات عديمة الجدوى
روحاني: نعمل علی جعل العقوبات عديمة الجدوى
26 كانون الأول 2020
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": باستشهاد سليماني ترسخت مدرسة الإسلام الجهادية أكثر
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": باستشهاد سليماني ترسخت مدرسة الإسلام الجهادية أكثر
26 كانون الأول 2020
الرجل الذي هزم نظرية الكيان الذي لا يقهر
الرجل الذي هزم نظرية الكيان الذي لا يقهر
26 كانون الأول 2020
سليماني لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية
سليماني لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية
26 كانون الأول 2020
ذكرى تحرير حلب.. نصر يجرّ نصراً
ذكرى تحرير حلب.. نصر يجرّ نصراً
26 كانون الأول 2020
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
26 كانون الأول 2020
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
26 كانون الأول 2020
قائد الثورة الاسلامية يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد
قائد الثورة الاسلامية يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد
26 كانون الأول 2020
البصرة وذي قار تحييان ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
البصرة وذي قار تحييان ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
26 كانون الأول 2020
العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله
العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله
26 كانون الأول 2020
السيد صفي الدين: الحاج قاسم كان يمثل القيادة المتقدمة
السيد صفي الدين: الحاج قاسم كان يمثل القيادة المتقدمة
25 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
سياسي مصري لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني كان همه تحرير فلسطين
حسن لإسلام تايمز: الرد على اغتيال سليماني آتٍ لامحال، وسيكون مدوياً