خاص(اسلام تايمز) - أكدت الباحثة والاستاذة الجامعية اللبنانية المسيحية الدكتورة صفية أنطون سعادة، إن قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد الجنرال قاسم سليماني، بطل قومي ودافع واهتم بشعوب غير شعبه، مشيراً إلى أن "سليماني امتاز بالتواضع، لأننا في بيئة لا يتواضع فيها الناس إجمالاً".