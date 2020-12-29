خاص (إسلام تايمز) - أكد الوزير في الحكومة اللبنانية السابقة وعضو المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي، أن قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني، ترك خلفه كفاءات عالية في كافة الميادين الأمر الذي يجعل جبهة المقاومة قوية.