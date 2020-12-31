القائد سليماني في الفلوجة تحت أزيز الرصاص

خاص (إسلام تايمز) - بشجاعة منقطعة النظير وتحت أزير الرصاص والقنص لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، يخترق قائد فيلق القدس الإيراني القائد الشهيد قاسم سليماني الصفوف وحده من دون أن يسمح لأحد من العراقيين أو الإيرانيين الذين كانه معه أن يرافقوه، ليصل إلى مكان كان يرابط فيه مجاهدو كتائب حزب الله العراقي في معركة تحرير الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غرب العراق.