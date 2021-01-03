الشيخ خالد الملا: الشهيد سليماني كان يعمل على وحدة الأمة الإسلامية

خاص (إسلام تايمز) - أكد رئيس جماعة علماء العراق، الشيخ خالد الملا، أن الشهيد الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، كان يعمل على وحدة الأمة الإسلامية وكان يتطلع إلى أن يراها متوحدة وقوية ومتطورة، مبيناً إن "الشهيد سليماني كان يقول دائماً بأن المذهبية قوة وإثراء وليس ضعف وهزيمة".