خاص (إسلام تايمز) - أكد الناشط والصحفي البحرينيّ عباس بوصفوان، الثلاثاء، إن السعودية والإمارات يرفضان أي تسوية للأزمة في البحرين، مشيراً إلى أن وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض سيعيد البحرين إلى الرادار الدولي خصوصاً فيما يتعلق بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبكها سلطات المنامة.