خاص (إسلام تايمز) - أكد الباحث السياسي والإعلامي التونسي، بلحسن اليحياوي، إن قيام المغرب بتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني، هدفه الضغط على دولة الجزائر التي ترفض أي خطوة للتطبيع مع كيان العدو.