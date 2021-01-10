خاص (إسلام تايمز) - أكد الباحث في الشؤون السياسية الخليجية الصحفي البحريني، عباس بوصفوان، إن التطرف السعودي ما زال يعيق أي مساعي للحوار الإقليمي بالمنطقة، مشيراً إلى أن "خطوة الرياض نحو المصالحة مع قطر جرت بعد الهزائم التي تلقتها السعودية في السنوات الأخيرة".