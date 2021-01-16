المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق

خاص (إسلام تايمز) - أكد المتحدث باسم المقاومة الإسلامية في العراق، كتائب حزب الله، محمد محيي، إن خروج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً في العراق بعد اغتيال قادة النصر الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار العاصمة بغداد في يناير العام الماضي.