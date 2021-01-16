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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 00:25
في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز":

المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق

المراسلة معصومة فروزان
المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق
وشدد محمد محيي في حديث خص به موقع "إسلام تايمز"، إن "ما قامت به أمريكا في استهداف قادة النصر جريمة كبرى إرتكبتها واشنطن بشكل علني ومباشر في منطقة مطار مدني وهذه جريمة كبرى وفق القانون الدولي واستهتار بسيادة العراق وكرامة شعبة".

وحث الحكومة العراقية على ضرورة عدم التهاون أو التسويف في قضية تطبيق قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة غير جادة في تطبيق قرار البرلمان وتعمل على مغازلة الأمريكان.

ولفت المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق إلى أن الولايات المتحدة تمارس الضغط والترهيب والترغيب ضد القوى السياسية من أجل إبقاء قواتها في العراق بهدف تحقيق أهداف تخدم أمن الكيان الصهيوني ومواجهة محور المقاومة والحشد الشعبي في العراق والمنطقة.

وفيما يلي نص المقابلة

إسلام تايمز: ما هو أريكم بشأن محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟

المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: استهداف قادة النصر الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس جريمة كبرى ارتكبتها أمريكا بشكل علني ومباشر في منطقة مطار مدني وهذه جريمة كبرى وفق القانون الدولي واستهتار بسيادة العراق وكرامة شعبه، ولذلك ينبغي على الحكومة العراقية مقاضاة أمريكا على هذه الجريمة؛ ولكن مع الأسف الحكومة غير جادة وهي تغازل الأمريكان، بل أن من يقود الحكومة متهم بالتواطؤ على اغتيال القادة الشهداء وهناك أطراف سياسية اخرى تناغم الامريكان ولا يهمها المطالبة بدماء الشهداء ونحن نعد كل من تواطأ مع الامريكان في هذه الجريمة شريك فيها.

إسلام تايمز: أصبح مطلب الشعب العراقي طرد القوات الأمريكية من العراق، فلماذا تتم المماطلة في تنفيذ هذا القرار رغم مصادر البرلمان عليه؟

 المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: ما يتعلق بقرار مجلس النواب القاضي باخراج القوات الأمريكية فهو مطلب شعبي خرجت الملايين من أجل تنفيذه ولكن الحكومة الحالية تجاهلت هذه المطالب وعملت على منح الأمريكان ذريعة للبقاء بحجة الحاجة لهم في حين أن الواقع يثبت عدم حاجة العراق لقوات عسكرية أمريكية وكذلك فات الولايات المتحدة تعمل على الضغط والترهيب والترغيب على القوى السياسية من اجل ابقاء قواتها في العراق والتي تعمل على تحقيق اهداف تخدم امن الكيان الصهيوني وتعمل على مواجهة محور المقاومة والحشد الشعبي في العراق والمنطقة.
وقد منحت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة فرصة مشروطة لإخراج هذه القوات وأكدت أنها ستضطر لمواجهة القوات الأمريكية المحتلة بكل الوسائل وستجبرها على مغادرة العراق.
رقم : 910428
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المراسلة معصومة فروزان
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