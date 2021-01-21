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الخميس 21 كانون الثاني 2021 ساعة 07:52
رئيس اتّحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية لـ"إسلام تايمز":

اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به

المراسلة معصومة فروزان
اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به
وقال السيد الحسيني في حديث لمراسلة موقع "إسلام تايمز"، من مقر إقامته بالعاصمة بغداد، "عندما تم الإطاحة بالإرهابي "دونالد ترامب" من رئاسة الولايات المتحدة، ستكون الأمور أسهل لأنه يمكن اعتقاله أينما كان".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس الماضي، أن مذكرة القبض التي أصدرها بحق دونالد ترامب، حرّرت بعد اكتمال التحقيق.

وأضاف السيد الحسيني "الحمد لله الضغوط الكبيرة التي مارسها الشعب العراقي وفصائل المقاومة على القضاء أدت إلى قرار (مجلس القضاء الأعلى) باعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عام، وهذا عمل سياسي وقضائي عظيم".

وأوضح: "بعد عام من التأخير، ومع ضغوط المقاومة والشعب، صدر حكماً ضد" ترامب "أخيرًا في جلبه واعتقاله، وهذا أعظم ما يمكن للعراق أن يفعله؛ لأن (يمكنك أن تتخيل) دولة عربية - التي هي نفسها تهيمن عليها الولايات المتحدة وتهيمن عليها حاليًا قواتها العسكرية، سواء عن طريق البر أو الجو - يمكنها أن تأمر بإعتقال الرئيس الذي لا يزال في السلطة وكذلك إنه رئيس دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة، ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء هو متابعة كبيرة تم انجازها، وإصدار الحكم نفسه هو مهمة كبيرة ينبغي بطبيعة الحال تنفيذها وإسنادها إلى الإنتربول (الشرطة الدولية)، ويجب اتخاذ الأنشطة والإجراءات لهذا الغرض".

ورأى رئيس اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية، "إن إبعاد الرئيس الإرهابي من سدة الحكم في الولايات المتحدة سيجعل الأمور أسهل لأنه يمكن إلقاء القبض عليه أينما كان، وبحمد الله انطلقت هذه الجملة واعتقد ان السهم الذي اطلقه العراق على "ترامب" قد اطلق الآن، وآمل ان يأتي يوماً ويصيب الهدف".

وبشأن استهداف أمريكا لقوات الحشد الشعبي في مناطق مختلفة من العراق، قال السيد الحسيني "بالنظر إلى أن الحشد الشعبي قوة شعبية وأنشأتها فتوى المرجعية الدينية العليا في البلاد، للدفاع عن سلامة العراق وأمنه ضد إرهاب داعش، بالطبع أن إنشاء تنظيم داعش تم بإدارة أمريكية وهو ما تعترف به وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، فمن الطبيعي استهداف قوة الحشد الشعبي".

وتابع "لأن قوات مثل الحشد الشعبي أعاقت تنفيذ البرامج الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ودمرت أذرع هذه المؤامرة وهي داعش؟ فمن الطبيعي تماماً أن تستهدف الولايات المتحدة الحشد الشعبي، لأن القوة الأقوى والأكثر نشاطا والأكثر عملية في العراق حالياً هي الحشد الشعبي، ضد مؤامرات الولايات المتحدة والإرهابيين وضد من زرعتهم الولايات المتحدة في العراق، وهي تقف بنفس القوة، ومن الطبيعي جدا أن تستهدف الولايات المتحدة قوة قوية في العراق".

 
رقم : 911439
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