اعتقال ترامب أصبح ممكناً بعد الإطاحة به

خاص (إسلام تايمز) - شدد السيد حميد الحسيني رئيس اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية، على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ حكم اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وذلك بعد الإطاحة به في الانتخابات الرئاسية على خلفية تورطه في عملية اغتيال قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مؤكداً أن اعتقاله بات ممكناً بعد الإطاحة به.