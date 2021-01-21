خاص (إسلام تايمز) - أكد عضو البرلمان التونسي وعضو لجنة التشريع العام فيه، زهير مخلوف، إن الحكام المطبعين مع الكيان الصهيوني لن يجنوا إلا غضب شعوبهم، مشيراً إلى أن الأنظمة المطبعة تعتقد أن بقائهم في السلطة هو رهن بإثبات الطاعة والولاء للإدارة الأمريكية باعتبارها الأم الراعية للكيان الغاصب.