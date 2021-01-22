خاص (إسلام تايمز) - أكد اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إن الجهات المختصة لم تكمل التحقيقات المتعلقة بالتفجير المزدوج الذي استهدف ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد يوم أمس وأدى إلى استشهاد 32 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخصاً بجروح.