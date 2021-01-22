وقال العرداوي وهو باحث في مركز هدف للدراسات في بغداد، مكالمة عبر الهاتف مع مراسلة موقع "إسلام تايمز
"، إن "المستفيد هو الارهاب ودول العدوان التي تهدف وتعلن عن مشروعها التدميري في مواجهه شيعة آل البيت والمستفيد من خلفهم الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى الضغط من خلال الإرهاب الى القبول بالتطبيع معه أو على الأقل نقل المواجهة إلى داخل بلدان المقاومة".
وأضاف إن "هذه التفجيرات تأتي في ظل تصاعد المطالبة الشعبية بخروج القوات الأمريكية من العراق"، موضحاً إن "من الذرائع التي تحاول التمسك بها وايجادها، وان لم تحصل لخططت لها، فهي أول الاعذار لعدم الرحيل وكسر إرادة العراقيين".
وأدى هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي استهدف سوقاً شعبياً بساحة الطيران وسط بغداد إلى استشهاد 32 شخصاً وإصابة أكثر من 100 جريحاً.
ولم تعلن السلطات العراقية بعد عن هوية المنفذين الانتحاريين، فيما اكتفى تنظيم داعش الإرهابي بنشر هوية المنفذين بأسماء حركية يطلقها التنظيم على عناصره.