خاص (إسلام تايمز) - اعتبر المحلل السياسي العراقي عباس العرداوي، إن الهدف من التفجيرات التي استهدفت يوم أمس العاصمة العراقية بغداد، هي جر العراق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتاً إلى أن "هذا الكيان ودول العدوان في المنطقة هي المستفيد من هذا العمل الإرهابي".