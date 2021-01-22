مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية

وقال الشيخ إبراهيم الحيالي في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز
"، عند سؤاله عن وجود صلة بين تلك التفجيرات وتزايد المطالبات الشعبية في العراق برحيل القوات الأمريكية، إن "التفجيرات التي حدثت ما هي إلا مخطط جديد من الإرهاب وتديرها القوات الأمريكية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على على زعزعة الأمن في البلاد".
كما استنكر الشيخ الحيالي قيام الولايات المتحدة بوضع عدد من قادة الحشد الشعبي على لائحة العقوبات الدولية، معتبراً أن المساعي الأمريكية هدفها تهديم الحشد الشعبي الذي يعد القوة الرادعة والسد المنيع ضد قوى الشر.
ولفت الشيخ الحيالي إلى أن "الحشد الشعبي قد حقق أعلى درجات الانتصار وألقى في قوات العدو الأمريكي أنواع الخسائر والهزيمة في صفوفهم مما جعل القوات الأمريكية يوم بعد آخر تقلص قواتها في البلاد وتخلي قواعدها في كثير من المناطق العراقية".
وفيما يلي نص المقابلة
إسلام تايمز: برأيكم هل التفجيرات التي حدثت في بغداد مرتبطة بتعالي المطالبات الشعبية بإخراج القوات الأمريكية من العراق تطبيقاً لقرار البرلمان؟
الشيخ إبراهيم الحيالي: بتأكد أن التفجيرات التي حدثت اليوم ما هي إلا مخطط جديد من الإرهاب وتديرها القوات الأمريكية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على زعزعة الأمن في البلاد وسلب الأمان من البلاد كي يفتح الطريق إلى القوات الأمريكية ويتيح لها المجال للبقاء في العراق.
إسلام تايمز: لماذا تواصل الولايات المتحدة استهداف الحشد الشعبي ووضع قادته على قوائم العقوبات الدولية ووصفهم بالإرهاب؟
الشيخ إبراهيم الحيالي: إن الحشد الشعبي سطر أنواع البطولات والتضحيات التي هدمت كل المخططات والمؤامرات التي خططت لها قوات الإجرام وأعداء الشعوب، ألا وهي الولايات المتحدة والقوات المحتلة إسرائيل الصهيونية.
مما جعل العدو يستهدف الحشد الشعبي ويحاول تهديمه؛ لأن الحشد هو القوة الرادعه والسد المنيع والجبل الشامخ ضده هولاء الأشرار فقد كبد الحشد الشعبي برجاله الأبطال الكثير والكثير من الخسائر للقوات الامريكيه وهزم أقوى عصابه في المنطقه عصابات داعش ربيبة قوى الاستكبار والاستعمار عدوة الشعوب أمريكا المجرمة، فقاموا بستهداف هذا الحشد الشريف النزيه الذي تربى على حب آل البيت والتضحيه لبلده.
إسلام تايمز: هل هو دليل على هزيمة أمريكا أمام الحشد وفصائل المقاومة في العراق؟
الشيخ إبراهيم الحيالي: بتأكيد أن الحشد الشعبي قد حقق أعلى درجات الانتصار وألحق في قوات العدو الأمريكي أنواع الخسائر والهزيمة في صفوفهم، مما جعل القوات الأمريكية يوم بعد آخر تقلص قواتها وتخلي قواعدها في كثير من المناطق العراقية، وإن دل على هذا الشيء فإنما يدل على أن القوات الأمريكية قد انهزمت مرة أخرى على أيدي أبطال الحشد الشعبي وهذا أكبر دليل على هزيمتهم في العراق.
إسلام تايمز: كيف تفسر صدور قرار من القضاء العراقي حول اعتقال ترامب؟
الشيخ إبراهيم الحيالي: نعم ان لقضاء العراقي وغيره من حقهم أن يرفعوا على شخص كان رئيساً أو غير رئيس دعوى على المتهم حتى يحق الحق ويسود العدل بين الأمم، لكن ترامب الدعوى تكون بحقه قليلة ويجب أن ترفع عليه الملايين من الناس دعوة؛ لأنه مجرم وارتكب أبشع الجرائم بحق البلدين من من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعملية الغدر الجبانة التي استهدفت الشهداء الأطهار الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ومن كان معهم في ركب الشهداء لذا يجب على القضاء العراقي بالتعاون مع القضاء الإيراني أن يصدروا أقصى العقوبات لهذا المعتوه ترامب وتتحمل الولايات المتحدة جميع التبعات التي ألحقت بالبلدين الضرر والخسائر.