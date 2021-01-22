مخطط التفجيرات الجديدة بالعراق تديره القوات الأمريكية

خاص (إسلام تايمز) - رأى عضو جماعة علماء العراق الشيخ إبراهيم الحيالي، إن التفجير المزدوج الذي طال المدنيين في ساحة الطيران بوسط العاصمة بغداد يوم أمس وأدى إلى استشهاد العشرات وإصابة أكثر من 100 شخصاً بجروح، هو مخطط جديد تديره القوات الأمريكية الموجود في الأراضي العراقية.