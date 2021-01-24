خاص (إسلام تايمز) - اعتبر الأسير الفلسطيني خضر عدنان، إن تطبيع بعض الدول العربية مع كيان الاحتلال الصهيوني، هم بمثابة "قتل إخواننا الأسرى داخل سجون الاحتلال"، مشدداً على أهمية تظافر الجهود للنخب العربية والإسلامية وأحرار العالم من أجل التحرك لنصرة قضية الأسرى.