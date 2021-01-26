ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج

خاص (اسلام تايمز) - اعتبر الكاتب والصحفي أمين ناصر ،أن وتيرة التفجيرات والانتحاريين سواء في الأحزمة الناسفة او بالسيارات المفخخة، تزداد قبل اشهر من الانتخابات النيابية العراقية.