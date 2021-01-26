اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة

خاص (إسلام تايمز) - أكد رجل الدين الشيخ منير شيخ جعفر أحد علماء الدين من أبناء السنة في نيجيريا، إن اعتقال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي، جريمة إنسانية بشعة، معتبراً في الوقت ذاته إن محاكمته غير عادلة تماماً.