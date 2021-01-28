الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين

خاص (إسلام تايمز) - أكد الأمين العام لرابطة علماء اليمن السيد عبد السلام الوجيه، إن الهدف من العدوان على اليمن هو إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين في البلاد.