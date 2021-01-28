الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 09:53
في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز":

الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين

المراسلة معصومة فروزان
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
وقال السيد الوجيه في حوار مع موقع "إسلام تايمز"، إن رابطة علماء اليمن منذ نشأتها تعمل على أساس وهو توحيد وتجميع جهود علماء بلدان المقاومة الإسلامية تجاه مواجهة العدوان على اليمن.

وشدد السيد الوجيه على ضرورة "الاحتفاظ بالهوية والدعوة إلى الوحدة باعتبارها القاسم المشترك الذي لا غبار عليه عند الغالبية من العلماء في المحافظات الجنوبية في اليمن".

وأعرب الأمين العام لرابطة علماء اليمن، عن أمله أن ينهضوا العلماء في جنوب اليمن لصد الغزاة وأن يتجاوب علماء حضرموت للدعوة إلى الجهاد ضد الغزاة والمحتلين غير متعللين.

وفيما يلي نص الحوار:

إسلام تايمز:  هل لاتحاد علماء اليمن خطط معینة لخلق الوحدة بین علماء المجتمعات الإسلامیة لأجل مساعدة إلى الشعب الیمني؟

السيد عبد السلام الوجيه: شكراً لكم، أولاً هي رابطة علماء اليمن وليس اتحاد علماء اليمن، وهي رابطة علمائية قامت على أساس توحيد صوت علماء اليمن تجاه القضايا المحلية والعربية والإسلامية وتقديم الرؤى والحلول والأحكام الشرعية حيال المستجدات من القضايا، وهي كانت منذ نشأتها وحتى اليوم ذات نشاطٍ إعلامي كبير عقدت أول مؤتمر لها تحت عنوان (التصدي للفتن الطائفية والمذهبية) وهي بالفعل ترغب أن تكون كما هو مأمولٌ أساساً لتوحيد وتجميع جهود علماء بلدان المقاومة الإسلامية تجاه مواجهة العدوان الصهيوأمريكي السعوإماراتي تجاه اليمن؛ لأنه عدوان يستهدف بالأساس إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين في الأرض اليمنية بهدف المزيد من الاستعمار والتمزيق للوطن العربي المقاوم للاحتلال الصهيوني الغاصب.

إسلام تايمز: فضيلة العلامة  عبدالسلام  الوجیه أمين عام رابطة علماء اليمن، في الحقيقة نود أن نسألكم هل كان لديكم حوار أو تواصل مع علماء الجنوب في اليمن، وهل هناك مثلاً برنامج تعدّونه من أجل جمع كلمة اليمنيين لإخراج المحتل بينما السيد عبدالملك الحوثي يخاطب دائماً الجنوبيين يا قبائل اليمن يا أحرار.. ويدعوهم إلی الوحدة؟

السيد عبد السلام الوجيه: نعم .. منذ نشأت الرابطة شارك فيها العديد من علماء المحافظات الجنوبية المحتلة وحضروا مؤتمراتها قبل العدوان وتجاوبوا معها وكان لها صوتٌ قويٌ في تلك الأيام، وبعد العدوان بقي الكثير من علماء المحافظات الجنوبية القاطنين في الشمال حاضرين في مؤتمرات وندوات وفعاليات الرابطة، وكنا وما زلنا على تواصل مع الكثير من علماء حضرموت وعدن وبعض المراكز الصوفية في جنوب الوطن، ونأمل أن يتجاوبوا معنا ومع دعواتنا في مناهضة المحتلين والغزاة بقدر إمكانهم، فقد سبق أن اغتيل بعض من تجاوبوا معنا في الفترات الماضية، ولكن الاحتفاظ بالهوية والدعوة إلى الوحدة هو القاسم المشترك الذي لا غبار عليه عند الغالبية من العلماء في المحافظات الجنوبية، ونأمل أن ينهضوا لصد الغزاة وأن يتجاوب علماء حضرموت للدعوة إلى الجهاد ضد الغزاة والمحتلين غير متعللين بأن أحد أجدادهم كسر السيف في فترةٍ من الفترات، فلو عاش هذا الجد إلى هذا الزمن لاستبدل السيف بالدبابة والصاروخ والطائرة المسيرة والمدفع والرشاش.

 
رقم : 912829
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
المراسلة معصومة فروزان
28 كانون الثاني 2021
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
28 كانون الثاني 2021
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
28 كانون الثاني 2021
مدينة إيرانية بدون طلاق
مدينة إيرانية بدون طلاق
28 كانون الثاني 2021
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
28 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
27 كانون الثاني 2021
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
27 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
27 كانون الثاني 2021
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
المراسلة معصومة فروزان
27 كانون الثاني 2021
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
26 كانون الثاني 2021
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
26 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
26 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 