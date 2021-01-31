الثورة الإسلامية لها أثر كبير في المجتمع العراقي

خاص (إسلام تايمز) - أكد فضيلة الشيخ سرمد التميمي، عضو الأمانة العامة لدار الافتاء العراقية، إن الثورة الإسلامية التي قادها آية الله العظمى السيد الإمام روح الله الخميني (رضوان الله تعالى عليه)، عام 1979، كان لها الأثر الكبير في المجتمع العراقي.