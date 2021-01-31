الإمام الخميني أول من أوقد نار الصحوة الإسلامية

وقال علي الشعيبي في حديث لموقع "إسلام تايمز
"، " كان فقه الوحدة والتقريب في فكر الإمام قد سطع نوره في سبيل تأسيس الوحدة الإسلامية وقامت الثورة بانجاب أبطال عظام للدفاع عن هذه الوحدة الإسلامية وما الشهيد الحاج قاسم سليماني ببعيد عنا عليه رحمة الله، وقد ضحى بحياته من أجل الدفاع عن بلاد الإسلام".
وأضاف "وكان الامام الخميني (رحمة الله عليه) في الأول من جمادى الأولى عام 1403 هجريه قد ودع الشعب قائلاً: وأنا الآن استاذنكم أيها الأخوة والأخوات للمضي نحو مقري الأبدي بفؤاد مستقر وقلب مطمئن...والله الحافظ لهذا الشعب ولجميع المظلومين في العالم والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته".
وأشار علي الشعيبي إلى السيد القائد روح الله الموسوي الخميني هو أول من أوقد نار الصحوة الإسلامية الحقيقية منذ أكثر من ألف سنه في العالمين الإسلامي والعربي وكانت إيران الإسلام نموذجاً فريداً لهذه الصحوة".
وتابع "الحديث عن ثورة مولانا قدس الله روحه الشريفة لا يتم بصفحة أو صفحتين..إنه قائد عظيم وإنها ثورة عظيمة يحتاج الحديث فيهما إلى محاضرات طويلة فقد أحرجتني فتقبل مني هذا القليل وارجو الله ان يغفر لي ولكم".
وعند سؤاله عن تأثره بالثورة الإسلامية لتغيير مذهبه إلى الشيعة، قال علي الشعيبي "أكيد أنا كنت أتابع ثورة الإمام الخميني منذ نهاية ستينات القرن الماضي حين كنت يافعاً،وأتابع منشوراته والأناشيد الإسلامية، وكنت أتحرى كل شيء عنه قدس الله روحه، ولما زرت قبره بكيت، كما اني زرت بيته".