الإمام الخميني أول من أوقد نار الصحوة الإسلامية

خاص (إسلام تايمز) - أكد الكاتب والباحث السوري الدكتور علي الشعيبي، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان قد سطع نوره في تأسيس الوحدة الإسلامية للثورة التي قادها عام 1979 والتي تعيش في ذكرى الـ 42 لانتصارها، مشيراً إلى أن "السيد الخميني أول من أوقد ناصر الصحوة الإسلامية".