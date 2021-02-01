الثورة الإسلامية هي نواة التحرر من الاستكبار

خاص (إسلام تايمز) - أكد نائب الأمين العام لجمعية العمل الاسلامي "أمل" في البحرين، الشيخ عبد الله الصالح، إن الثورة الإسلامية في إيران التي قادها السيد الإمام روح الله الخميني عام 1979 ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي، كانت نواة للتحرر من الاستكبار وإعادة الإسلام من جديد للحياة.