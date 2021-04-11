المنظمات الحقوقية الدولية تلتزم الصمت بسبب أموال الخليج

خاص (إسلام تايمز) - أكد الناشط البحريني ورئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في استراليا، يحيى الحديد، إن الأموال التي تدفعها بعض الدول الخليجية للأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية تجعلها تلتزم الصمت حيال التعذيب المروع الذي يتعرض له السجناء السياسيين في البحرين.