مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً

خاص (إسلام تايمز) - أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية، إن منسوب التوتر السياسي في البلاد لا يزال مرتفعاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تخوف من بعض الأنظمة العربية من التجربة التونسية استطاعت ان تحافظ على تميزها منذ بدء الثورة الشعبية.