ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى

خاص (إسلام تايمز) - حث الكاتبة والناشطة السياسية المجتمعية في فلسطين، تمارا حداد، على ضرورة تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من أجل إنقاذهم خصوصاً المرضى الذين يعانون من صعوبات في تلك السجون.