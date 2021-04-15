الأسرى هم رأس الحربة الفلسطينية في معركتنا ضد الصهاينة

خاص (إسلام تايمز) - أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، الأستاذ معاذ أبو شرخ، إن صمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نموذجا رائداً في الثبات على الحقوق والوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني.