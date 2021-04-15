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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 09:26
أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، الأستاذ معاذ أبو شرخ لـ"إسلام تايمز":

الأسرى هم رأس الحربة الفلسطينية في معركتنا ضد الصهاينة

المراسلة معصومة فروزان
الأسرى هم رأس الحربة الفلسطينية في معركتنا ضد الصهاينة
وقال معاذ أبو شرخ في حديث لموقع "إسلام تايمز"، بمناسبة قرب حلول يوم الأسرى، "تم إطلاق يوم الأسير الفلسطيني للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال وإبقاء قضيتهم حية وحاضرة في قلوب الشعب الفلسطيني وأحرار العالم".

وأضاف "يشكل صمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نموذجاً رائداً في الثبات على الحقوق والوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني، وهم رأس الحربة الفلسطينية في معركته مع الاحتلال في معركة تحرير الأرض والإنسان، ولطالما نظر الشعب الفلسطيني لهؤلاء الأسرى على أنهم أبطال وقادة يمثلونه في قضية التحرير".

وعن المعاناة التي تواجهها العوائل الفلسطينية نتيجة غياب من يعيلهم بسبب اعتقاله من قبل الصهاينة، قال "عانى ذوي الأسرى وعائلاتهم من قسوة الحياة في ظل الاحتلال الصهيوني، وخاصة في ظل فقدان المعيل لهذه العائلات، وقد تسببت هذه المعاناة في الكثير من المشاكل، ومن أجل تخفيف هذه المعاناة تحاول الفصائل الفلسطينية مساعدة عوائل الأسرى وتخصيص راتب شهري ولو بسيط يستطيعون العيش من خلاله، إلا أن إقدام السلطة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب العديد من الأسرى استجابة لضغوط الاحتلال فاقم من معاناة هؤلاء الأسرى وعائلاتهم".


 
رقم : 927330
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