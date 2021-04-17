الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني

خاص (إسلام تايمز) - أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن الأسرى الأبطال هم أيقونة الصمود الفلسطيني في داخل سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يستلهم ويستمد هذه المعنوية والإرادة الصلبة والمعنويات الكبيرة والصمود الأسطوري في سجون الأسرى من الأسرى.