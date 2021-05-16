المتحدث باسم حماس: العدوان على فلسطين هو جزء من ثمار تطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة

وقال القانوع في حديث لموقع "إسلام تايمز
"، "نحن رسالتنا للدول المطبعة إنه بعد صمود واستبسال الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة وإطلاقها للصواريخ على الأراضي المحتلة، وبعد هذه المعركة التي خاضعها الشعب من أجل القدس والمسجد الأقصى المبارك، آن للدول التي طبعت مع الاحتلال أن تنسحب من اتفاقيات التطبيع وأن تنخرط في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيزه على أرضه، بدلاً من إضفاء شرعية على الاحتلال الصهيوني ودمجه في المنطقة العربية".
وأضاف إن "الاحتلال الصهيوني هو العدو الرئيسي لأمتنا وشعبنا الفلسطيني وشبعنا ومقاومتنا ستظل حاضرة لكسر شوكة هذا الاحتلال ولا يمكن لهذه الدول التي طبعت مع الاحتلال أن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا".
ولفت القانوع إلى أن "التوغل والاعتداء على فلسطين كان أحد ثمار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي قامت به بعض الدول العربية التي حاولت أن تشرعن الاحتلال في المنطقة".
ويشن الاحتلال الصهيوني منذ منتصف آيار/مايو الجاري هجمات وغارات على الأراضي الفلسطينية، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية الرد على تلك الهجمات بعزيمة وثبات راسخ.