المتحدث باسم حماس: العدوان على فلسطين هو جزء من ثمار تطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة

خاص (إسلام تايمز) - أكد الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلاميّة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن العدوان الذي يشنه الاحتلال الصهيوني على فلسطين، هو جزء من ثمار تطبيع بعض الدول العربية مع الصهاينة الذي تم العام الماضي.