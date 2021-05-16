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الأحد 16 أيار 2021 ساعة 08:30

عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل

المراسلة معصومة فروزان
عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل
وأوضح السعدي في حوار مع موقع "إسلام تايمز"، "اعتقد اننا نعيش في زمن زوال اسرائيل من الوجود كما تنبأ وتحدث بذلك سماحة السيد قائد الثورة الاسلاميه الامام الخامنئي ولاسباب عدة اهمها التطور العسكري الكبير الذي يمتلكه ابناء محور المقاومة والتي اكتسبها من المعارك التي خاضها في العراق وفي اليمن وسوريا ولبنان بقيادة الجمهورية الاسلامية والسبب الاخر هو وعي وثقافة الحاضنة الشعبيه لهذا المحور، ووثالثا هو التخبط الواضح في السياسة الاميركية في المنطقه".

وعند سؤاله على أن "إسرائيل تزعم إنها ستشن هجوماً برياً"، فماذا سيحدث لإسرائيل إذا تحقق هذا الإدعاء وكيف سيكون رد محور المقاومة خاصة في العراق، بين السعدي "لااعتقد أن إسرائيل قادره على القيام بهجوم بري حالياً حتى وإن قامت به فإنها ستواجه بمقاومة استنزاف ليس فقط من المقاومة الفلسطينية بل من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية التي باتت تزحف للحدود الفلسطينية المحتله بل وأكثر من ذلك اعتقد سيكون لمحور المقاومة دوراً محورياً في هذه المواجهه".

وفي 7 من آيار/مايو الجاري، أعلن قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد الإمام علي الخامنئي،  إن "عملية انهيار إسرائيل قد انطلقت وليس بوسع أحد وقفها".

وأوضح سماحته إن سرائيل بأنها "ليست دولة بل قاعدة لممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين والشعوب المسلمة الأخرى"، مبيناً إن "الخط البياني الانحداري باتجاه زوال العدو الصهيوني قد بدأ وسوف لن يتوقف.. والجهود الرامية للحفاظ على إسرائيل لن تكون مجدية".

وقال: "مكافحة هذا الكيان السفاك كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامة".

 
رقم : 932779
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