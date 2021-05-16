عصائب أهل الحق: إننا نعيش زمن زوال إسرائيل

خاص (إسلام تايمز) - قال سعد السعدي عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق في العراق، إننا نعيش مرحلة زوال إسرائيل من الوجود كما تنبأ بذلك قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد الإمام علي الخامنئي.