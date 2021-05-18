قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة

وقال داوود شهاب في حديث لموقع "إسلام تايمز
"، عن تهديد الكيان الصهيوني بشن هجوم بري على فلسطين، "العدو لن يجرؤ على حماية نفسه اليوم، فكيف يقدر على القيام بهجوم بري، هو جبان و رعديد لا يقدر على الهجوم براً،".
وأضاف إن "الكيان الصهيوني يحتمي بالطائرات وسيلته في الحرب يستخدمها لضرب المدنيين واستغلال النزعة الانسانية العالية لدى المقاومة للضغط عليها لوقف القتال، لكن المقاومة استطاعت بفضل الله أن تحطم كبرياءه وغطرسته عندما وصلت مدايات صواريخها إلى نحو 250 كيلو متر داخل العمق وبكثافة نيران وتركيز شديدين ".
وعند سؤاله عن وجود دول في المنطقة تسعى لإنقاذ إسرائيل من صواريخ المقاومة في ظل ضربات المقاومة الفلسطينية، أوضح " نحن شعرنا أن هناك حكام لا يريدون النصر لنا ولشعبنا ، هؤلاء ليسوا من امتنا وإن كانوا يتكلمون لغتنا لكنهم ألقوا بأنفسهم في احضان الأعداء وانتهى بهم المطاف خونة لدينهم وامتهم وأوطانهم ، وأما الشعوب فهي معنا وإلى جانبنا وهي بريئة من افعال حامها الظالمة".