قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: المقاومة في فلسطين حطمت كبرياء الصهاينة

خاص (إسلام تايمز) - أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، إن المقاومة في فلسطين استطاعت أن تحطم كبرياء الصهاينة بعدما وصلت مدى صواريخها إلى نحو 250 كيلو متراً داخل العمق وبكثافة نيران وتركيز شديدين.