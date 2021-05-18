خاص (إسلام تايمز) - أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي، سعود الساعدي، إن الولايات المتحدة وكذلك الكيان الصهيوني يخشى من نشوء جيل جديد يتربى على قيم المواجهة والمقاومة.