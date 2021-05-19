مختص في الشأن الاسرائيلي: معركة سيف القدس ستكون معركة مفصلية تاريخيًا

وقال أن معركة القدس استطاعت توحيد كل الجبهات سواء الجبهه الداخلية الفلسطينية او حتى جبهات محور المقاومة بشكل اساسي. فما شاهدناه من جنوب لبنان ومن سوريا هو بداية للتحرك وما يسمى بتنسيق الجبهات ودخول الجبهات الى خط المواجهة.



وهنا نص المقابلة:



اسلام تايمز: هل أبرزت الأحداث الاخيرة على الاراضي المحتلة في فلسطين تطور القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية؟



حسن لافي: تعتبر معركة سيف القدس من أبرز ما نتج عنها وعلى مستويات مختلفة سواء القوى الصاروخية من حيث الدقة والرماية والقوة التفجيرية، او من خلال إدخال تقنيات جديدة مثل المسيرات المفخخة والغواصات المفخخة، والاهم من ذلك منظومة الادارة والسيطرة، أيضاً تعتبر في تطور نوعي رغم كل هذا القصف الإسرائيلي الغير مسبوق، استمرت صواريخ المقاومة وافعال المقاومة بالوجود بالميدان والانطلاق وهذا يدل على نوع من انواع الجهوزية العالية، ولذلك أنا أعتقد أنه من اهم ما نتج عن هذه المعركة حتى الان أن هناك جهوزية عالية وهناك تطور نوعي حقيقي في أسلحة المقاومة رغم ماتعاني به غزة من حصار وقلة موارد مالية او حتى طبيعية.



اسلام تايمز: هل سيدخل العدو الصهيوني في معركة برية في غزة وما تداعيات التحرك البري على جيش العدو الصهيوني؟



حسن لافي: لا أعتقد ان العدو الاسرائيلي لديه الرغبة او القدرة على الدخول في معركة برية لعدة اسباب:



السبب الاول انه يعلم حجم الخسائر الذي سيتكبدها في حال دخوله في المعركة البرية، والسبب الثاني ان المعركة البرية لا هدف عسكري لها ولا حتى هدف سياسي. فعلى مستوى الهدف العسكري، اذا دخلوا برياً هو لإيقاف إطلاق الصواريخ، والصواريخ منتشرة في كل بقاع قطاع غزة، لذلك ما قاله احد المحللين العسكريين الإسرائيلين انه إذا أردنا أن نوقف الصواريخ علينا احتلال قطاع غزة لمدة عامين، وهذا سيكلف خسائر بشرية ومالية وسياسية كبيرة.



اما على المستوى السياسي لا هدف سياسي من الدخول البري الا رفع معنويات جبهتهم الداخلية، بعدما تلقوه من ضربات موجعة من قبل القوة الصاروخية للمقاومة ولكن حتى ذلك ماذا سيكون سياسياً؟ ماذا بعد الاحتلال؟ هل اعادة قطاع غزة و٢ مليون ونص انسان فلسطيني لاسرائيل مرة اخرى وتتحمل اسرائيل اوزارها ؟بمعنى أن هذا الكلام بالنسبة لهم خطير على البعد الديمغرافي وعلى البعد العسكري، وهذا نوع من انواع حرب الإستنزاف، لذلك هم لا يرغبون وليس لديهم القدرة على ذلك خاصة مع جبهه داخلية اسرائيلية حساسة جداً من الخسائر البشرية بشكل اساسي.



اسلام تايمز: هل تتوقع دخول جبهات خارجية في هذه المعركة بشكل مباشر مثل الجبهة السورية وحزب الله؟



حسن لافي: أعتقد أن معركة القدس استطاعت توحيد كل الجبهات سواء الجبهه الداخلية الفلسطينية او حتى جبهات محور المقاومة بشكل اساسي . ما شاهدناه من جنوب لبنان ومن سوريا هو بداية للتحرك وما يسمى بتنسيق الجبهات ودخول الجبهات الى خط المواجهة. انا اعتقد أن هناك أمرين مهمين اللذين يجعلان هذا الموضوع يتطور الى دخول مباشر للعملية العسكرية. الامر الاول هو سياقات معركة سيف القدس وما ستؤول اليه ومدى استمرارها كل هذه عوامل تؤدي الى ادخال جبهات كثيرة في معركة القدس، والامر الثاني هو ردة الفعل الاسرائيلية على هذه الجبهات وهذه التحركات في الجبهات السورية واللبنانية وحتى الاردنية ، وانا أعتقد أن الاسرائيلي ذاهب نحو احتواء هذه الجبهات وعدم التصعيد لأن الإسرائيلي يسعى الى القتال في جبهه واحدة فقط، وانا اعتقد أن استمرار معركة القدس هي التي ستحدد هذه الامور.



لكن حتى الان هناك شراك حقيقي من كل الجبهات لكن بمستويات مختلفة والثقل الاساسي موجود في الجبهه الفلسطينية.



اسلام تايمز: هل تعتقد ان السيناريو النهائي لما يحصل في فلسطين المحتلة هو زوال الكيان الصهيوني او انها ستكون خطوة لاستعادة الاقصى وجزء من حقوق الشعب الفلسطيني ؟



حسن لافي: إن معركة سيف القدس ستكون معركة مفصلية تاريخيًا وهي انقلاب نوعي في الصراع بين المقاومة وإسرائيل. فبعد أن كانت تكتيكات المقاومة في السابق دفاعية بامتياز أمام وحشية الاحتلال تحولت الآن إلى نوع من التوجه الهجومي اختارته المقاومة ردًا على اعتداءات إسرائيل في القدس. فالمقاومة سبقت الاحتلال قي عنصر المبادرة على طول فترات المعركة في تكتيكاتها الهجومية سواء الصاروخية أو الطائرات المسيرة او إدخال بعض الصواريخ الجديدة في الخدمة فكل هذا نوع من أنواع الهجوم. الذي عكس مدى ثقة المقاومة بقدراتها وكسر حاجز خطير في عقلية الردع تجاه الإسرائيلي.



ونحن بتنا أقرب إلى القدس كفاتحين مما سيجعل إسرائيل أكثر ضعفًا واكثر وهنا في نظر الجميع. وقد أثبتت أن جبهتها الداخلية مهترئة ومن الممكن جدا خلط أوراق هذه الخطط. وهذا ضعف حقيقي في البنية السياسية والعسكرية والاجتماعية الإسرائيلية وأن هذه الدولة إلى زوال.



اسلام تايمز: الموقف الامريكي من الاحداث بدا غامضاً هل ان الديمقراطيين على الرغم من دعمهم للكيان الصهيوني يريدون ازاحة نتنياهو وهل هناك رغبة بأن يتحمل نتنياهو وحكومته تبعات مايحصل في الاراضي المحتلة؟



حسن لافي: الموقف الأميركي داعم لإسرائيل بشكل مطلق حتى وان كان هناك خلافات في وجهات النظر. لكن هناك التزام حقيقي في حماية دولة الاحتلال، الدليل على ذلك أن الاميركان اوقفوا ثلاث مقترحات من مجلس الأمن تدين الاعتداء الإسرائيلي سواء في القدس أو في قطاع غزة. وكذلك ارسال المبعوث لمنح اسرائيل السلطة الكافية لتدمير وقتل الفلسطينيين. لكن الملفت هو التغير في ثقة الأميركي بالإسرائيلي بمدى قدرته على إحداث انتصار في هذه المعركة. جون بايدن يخشى حقيقةً أن تخسر إسرائيل في هذه المعركة لأن بذلك تتعرض قوة الردع الأميركية في المنطقة التي إسرائيل وقوتها العسكرية والنووية جزء منها إلى التراجع. والأهم من ذلك أن مشاريع التطبيع والتحالفات الاستراتيجية في المنطقة تتعرض للخطر. ولذلك يحاول الأميركي ألا يطيل عمر المعركة.